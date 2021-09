Rodgers incorona il Napoli: "Squadra da Champions League. Spalletti è fantastico"

L'allenatore del Leicester, Brendan Rodgers, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di Europa League contro il Napoli di domani. Ecco quanto evidenziato:

"Il Napoli è una squadra da Champions League, arrivano a giocarsi l'Europa League come una delle squadre favorite al trionfo. Sono pieni di giocatori di livello mondiale, sarà una partita molto emozionante.

Maddison male nelle ultime partite? Sono periodi che capitano a tutti i giocatori, soprattutto con un'ascesa come quella avuta da Maddison. Gli infortuni l'hanno fermato. Non ho dubbi che sarà un giocatore importante per noi in questa stagione, ha grande talento e sta lavorando sodo in allenamento.

Il nuovo format dell'Europa League cambia i piani? Non così tanto. La nostra idea l'anno scorso era comunque quella di chiudere il girone al primo posto e l'abbiamo fatto. Sono sicuro che possiamo andare avanti, qualsiasi squadra affronteremo. In estate abbiamo acquistato alcuni calciatori per avere una rosa più profonda e spero che questo ci aiuterà da qui a Natale. Qualsiasi squadra affronteremo proveremo a ottenere un risultato positivo.

Napoli con il 4-3-3 o col 4-2-3-1? In molte delle partite che abbiamo visto hanno giocato col 4-3-3. Spalletti è un allenatore fantastico, con tanta esperienza. Dobbiamo prepararci ad entrambe le eventualità, ma credo che giocherà con il 4-3-3.

Indisponibili? Ci sta andando bene su questo fronte. Solo Fofana e Justin non sono disponibili per questa partita. La scorsa stagione abbiamo sofferto in questa competizione, ora abbiamo più esperienza, una rosa più profonda e possiamo fare bene. Non vedo l'ora che arrivi il momento della partita, in casa, con i nostri tifosi che faranno un gran baccano".