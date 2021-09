L'agente FIFA svela: "Giuntoli aveva in mano un acquisto, Spalletti ci ha anche parlato"

Vincenzo Morabito, agente Fifa, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato delle operazioni di calciomercato effettuate dal d.s. partenopeo, Cristiano Giuntoli.

"Giuntoli è bravissimo, arriva primo sui calciatori ma non ha libertà di movimento, un vero peccato. Quando andrà via da Napoli farà quello che oggi non può fare. Aveva Koopmeiners in mano, il calciatore aveva anche parlato con Spalletti, però alla fine lo ha preso l’Atalanta che aveva i soldi.

Con Anguissa ha fatto una magia, senza un euro di budget. Anguissa è un ottimo calciatore e può fare bene".