Ag. Fifa, De Fanti sicuro: "Osimhen può migliorare, vi dico quanti gol può segnare"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Roberto De Fanti, agente. Ecco quanto evidenziato:

"Osimhen? Parliamo sicuramente di un grandissimo giocatore con un potenziale inespresso. Al momento forse nel sacco ha 10-12 gol all'anno ma se sfruttato secondo le sue caratteristiche potrà alzare la cifra. Grandissimo giocatore già attualmente ma può diventare più forte.

Leicester? Squadra molto forte, non dimentichiamoci che è stata la prima squadra a battere il Manchester City, poi ci ha perso in Premier League ma ci può stare. Rodgers, dopo l'esperienza non felicissima a Liverpool, sta dimostrando qualcosa. Sarà un avversario molto ostico. Vardy ovviamente è il giocatore più noto ma hanno anche Perez, Iheanacho, Tielemans o anche Soumaré e Castagne. Squadra piena di giocatori di livello internazionale. Sarà una partita fantastica.

Spalletti? Allenatore di molta esperienza, credo che il Napoli avrebbe fatto bene anche con Gattuso. Luciano ha più esperienza di Gennaro, ha giocato anche a livello internazionale e quindi avrà un approccio più esperto. Sarà un Napoli sornione, quindi credo che possa esprimere un calcio migliore anche con Osimhen.

Scontri diretti decisivi? Sulla carta non ci dovrebbe essere discussioni però poi a livello europeo contano il viaggio, lo stadio, la temperatura. Ovviamente Leicester e Napoli se non si qualificano hanno fallito. Non passare un girone del genere sarebbe un fallimento per il Napoli.

Joronen ancora in Serie B? Quest'estate avevamo dei presupposti, il Brescia resta una squadra importante, lui è diventato una bandiera. Mi auguro che quest'anno possa essere l'anno giusto per tornare in Serie A. Noi riteniamo che Brescia sia comunque un palcoscenico prestigioso".