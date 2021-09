La particolare richiesta di Koulibaly: chiede di poter guidare un'auto speciale (FOTO)

Singolare richiesta da parte di Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli, infatti, ha avuto modo di vedere a Ischia una Fiat 500 vecchio modello. La vettura, di proprietà dell'amico del calciatore, Gerardo Pappacena, ha la particolarità di essere completamente azzurra, ricordando la maglia della squadra partenopea.

Ebbene Koulibaly aveva espresso il desiderio di poterla guidare a Napoli: richiesta esaudita con la consegna avvenuta in Via Petrarca proprio lunedì. Al momento della consegna, Koulibaly è stato accolto da tantissimi applausi dei tifosi e i cittadini che hanno assistito alla scena, omaggiando l'autore del gol vittoria contro la Juventus in campionato.

Un legame, quello tra Koulibaly e la città dai Napoli, sempre più profondo.

ECCO LA FOTO: