C’è la notizia su Insigne: dalla radio ufficiale!

Lorenzo Insigne verso il recupero per il Leicester. Secondo quanto riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, il capitano azzurro dovrebbe essere disponibile per la gara di Europa League in programma giovedì.

"Una semplice botta": così è stato definito l'infortunio del numero 24 in diretta alla radio ufficiale del club. Nel frattempo, Insigne ha svolto terapie a Castel Volturno insieme a Meret e Mario Rui.