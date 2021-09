Lite Allegri-Spalletti, Galeone: "Credo ci sia un motivo per cui Max ha reagito in quel modo"

L'ex allenatore e grande amico di Max Allegri, Giovanni Galeone, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare la sconfitta dei bianconeri contro i partenopei. Ecco quanto evidenziato:

"Se Allegri poteva convocare i sudamericani? Secondo me no, sono arrivati di sera e poi c'era la partita di Champions martedì. Credo che la Juve punterà molto su questa competizione invece in campionato dovrà ricostruire.

Lite Allegri-Spalletti? Mi sembra strano, perché sono due ragazzi tranquilli che difficilmente fanno polemica. Si vede che Max era un po' nervoso dopo la partita, gli sta girando un po' tutto contro, anche a Udine ha subito una rimonta. In altri anni avrebbe vinto senza problemi".