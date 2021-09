Costo rose in Serie A: la Juventus al comando, a sorpresa al secondo posto c'è il Napoli! (FOTO)

Il portale Transfermarkt.it, specializzato nelle valutazioni dei calciatori, ha stilato la classifica delle rose più costose delle squadre di Serie A.

A comandare la graduatoria è come previsto la Juventus, che anche senza Cristiano Ronaldo resta la squadra più "preziosa" del campionato con un valore di spesa complessivo di 449 milioni di euro. A sorpresa al secondo posto non ci sono i campioni d'Italia in carica dell'Inter, bensì c'è il Napoli di Luciano Spalletti che ha un costo della rosa di 319 milioni.

A completare il podio è la Roma con un costo totale di 267 milioni, mentre sono quarta e quinta Inter e Milan, con un valore della rosa rispettivamente di 229 e 224 milioni di euro.

Segnale, anche quello numerico, della bontà della squadra a disposizione di mister Spalletti.

La più preziosa e anche la più costosa 💰. La Juventus mantiene inalterato il rapporto ⚖ fra valore della rosa e spesa per formare la stessa.#TMmercato #TMdatabase pic.twitter.com/dsLXu99eAt — Transfermarkt.it (@TMit_news) September 12, 2021