Numeri da migliore in campo e personalità da leader: Anguissa è la vera vittoria del Napoli

Il giorno dopo il successo ai danni della Juventus, il risveglio a Napoli è sempre speciale. Diverso. Il caffè è ancora più aromatico, i sorrisi illuminano la giornata e l'entusiasmo viene percepito a distanza. È l'effetto che il calcio ha sull'umore di un popolo appassionato come quello napoletano.

E da ieri sera i tifosi azzurri hanno anche un altro motivo per sentirsi entusiasti: risponde al nome Zambo Frank Anguissa. Il centrocampista camerunese è stato tra i migliori in campo contro i bianconeri, come anche i quotidiani nazionali hanno sottolineato. Una prestazione da campione, come se Anguissa in questo Napoli ci avesse sempre giocato. Spalletti l'aveva anticipato: "Già il modo in cui si è presentato nello spogliatoio ci ha fatto capire che tipo di calciatore fosse".

Pressing a tutto campo e precisione chirurgica nei passaggi: le statistiche di Anguissa in Napoli-Juventus

Centrocampista tuttofare. Così l'aveva descritto chi lo conoscesse e così è stato: Anguissa ha coperto ogni zona del campo. Tra i primi a ripiegare in caso di contropiede avversario, a fare densità e a recuperare palla. Al termine della sfida sono tre i palloni sradicati dai piedi degli juventini, con altrettanti falli subiti in fase di possesso. Eppure la sua presenza non si è sentita solo in fase difensiva, ma anche in proposizione l'ex Fulham ha mostrato qualità notevoli. Ben 71 passaggi totali, di cui 2 chiave a mandare i compagni al tiro. È stato il quarto calciatore in casa Napoli per tocchi al pallone, a dimostrazione di quanto sia già dentro i meccanismi di squadra e della sua personalità nel venire a giocare la sfera. Ciò che però impressione è la precisione dei passaggi di Anguissa che tocca il 95.8%: in pratica dei 71 passaggi totali soltanto 3 sono poi risultati sbagliati, numeri che lo rendono il calciatore più preciso tra i 22 titolari in campo.

Numeri, qualità, fisicità e personalità. Anguissa rappresenta davvero il prototipo del centrocampista ideale: l'impressione è che il Napoli abbia davvero centrato l'acquisto che serviva per innalzare il livello della squadra. Aver battuto la rivale di sempre lascia quindi un gusto dolce, ma la consapevolezza di aver (finalmente) centrato il colpo che serviva alimenta sogni di successo. E se il buongiorno si vede dal mattino...

Pasquale Giacometti