Che esordio per Anguissa! Fioccano i 7 in pagella:

C'era timore per un suo immediato esordio, dopo aver raggiunto i suoi nuovi compagni solo tre giorni prima del big match contro la Juventus. Eppure il nuovo mediano camerunense Zambo Anguissa non si è fatto attendere e, in una delle partite più difficili in assoluto, ha fornito una prestazione di sostanza che ha convinto tutti. Anche sui quotidiani nazionali fioccano i 7 in pagella, voto minimo raggiunto dal ragazzo, che probabilmente non poteva cominciare in modo migliore la sua nuova avventura a Napoli.

Corriere dello Sport, voto 7: "Il tempo di prendere le misure e poi il Leone comincia a ruggire: che personalità, all'esordio. Guadagna una decina di possessi e sostiene la manovra. Meglio a due".

La Gazzetta dello Sport, voto 7: "Debutto coi fiocchi: ha fisicità, personalità e qualità. Se Fabian cresce tanto è perché ha al suo fianco un baluardo del genere".

Tuttosport, voto 7,5: "Debutto spettacolare: non si limita a spezzare le trame bianconere, ma quando riesce s'infila a destra dove c'è latitanza di juventini".

Corriere della Sera, voto 7: "Statuario ma tutt'altro che statico. Il camerunese arrivato dal Fulham vive un debutto nel cuore del gioco: sradica palloni e sa anche cosa farne. Incoraggiante".