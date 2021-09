SPALLETTI ALLEGRI - Ha dell'incredibile quanto è accaduto in sala stampa al termine di Napoli-Juventus, gara vinta per 2-1 dai partenopei. I due allenatori, infatti, si sono incrociati nel momento delle conferenze stampa con i giornalisti ed scaturito un forte battibecco.

LEGGI ANCHE: Spalletti: "Vittoria non netta ma meritata, dobbiamo giocare meglio"

Lite Spalletti Allegri, cosa è successo

"Tu fai casino con l'arbitro", ha detto Allegri a distanza a Spalletti. il tecnico del Napoli ha risposto: "Io faccio casino con l'arbitro? Sta roba non si può sopportare, ditemi quando l'avrei fatto perché veramente non si può sopportare!".

Poi prosegue nel suo intervento: "Io volevo salutare Allegri, sono andato a rincorrerlo in spogliatoio alla fine e sono andato a salutarlo all'inizio nella sua panchina. Alla fine è andato via e non mi ha salutato, quindi volevo salutarlo ora. Non ci sono state frizioni, zero. Pensate che io con Allegri ho sempre perso. Cazzo, una volta che vinco mi vieni a fare la morale oh?", ha concluso Spalletti.

Aggressione verbale: si è sfiorato il contatto fisico tra gli allenatori

Il giornalista Peppe Iannicelli, durante la trasmissione "Campania Sport" su Canale 21, ha svelato altri dettagli della lite tra Spalletti e Allegri avvenuta nella sala stampa dello stadio Maradona. Ecco quanto evidenziato:

"Mi sono allontanato dalla diretta perché c'era un testimone oculare che mi ha riferito quanto successo. Allegri usciva dalla sala stampa e Spalletti stava entrando. Il tecnico bianconero ha inveito contro Spalletti dicendo 'Vergognati! Non ti vergogni a protestare in quel modo con l'arbitro!?". Spalletti ha risposto di non aver detto nulla di particolare all'arbitro.

A quel punto i toni si sono alzati e Allegri pare avesse fatto un gesto quasi a voler colpire Spalletti. Poi è stato fermato dagli uomini dell'ufficio stampa della Juve. Lo stesso Agnelli - mi riferiscono - era lì nei pressi ed è dovuto intervenire per calmare il suo allenatore.

Da quanto mi dicono, il Napoli potrebbe pubblicare un comunicato a breve. Non è escluso l'intervento della Procura Federale".