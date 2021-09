Juventus, Pellegrini: "Partita di sacrificio in un momento di difficoltà"

Luca Pellegrini, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN durante l'intervallo della sfida contro il Napoli. Di seguito quanto dichiarato:

"Stiamo facendo una partita di sacrificio in un momento di difficoltà. Questa è la prima volta che vivo questo spogliatoio per più di un mese. Sono meravigliato per i giocatori che ci sono, ancora non ci credo. Dobbiamo continuare così, questo non è niente".