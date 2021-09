Juventus, Nedved: "Contro il Napoli partita tosta, chiedo ai ragazzi di metterci il cuore"

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Napoli. Di seguito quanto dichiarato:

“È una partita tosta, vogliamo fare una partita da Juve. È un momento particolare, ma siamo soltanto alla terza giornata e vogliamo fare bene. Chiediamo ai calciatori di giocare con il cuore”.

“Progetto giovani? Per me ci sono tanti ragazzi giovani che sono validi. Non è solo una squadra giovane però, è un mix tra giovani ed esperti. Dovrei dirti tanti nomi interessanti, le prospettive di questa squadra sono enormi”.

“Dybala? Stiamo proseguendo nella trattativa per il rinnovo. Sono stato presente solo in alcune fasi nella trattativa. Siamo molto fiduciosi, speriamo bene”.

“De Sciglio? Un grandissimo difensore, è stato fermato da infortuni. Ma gioca tecnicamente molto bene, come lui a livello tecnico ce ne sono pochi in circolazione. Quest’anno è partito bene, speriamo che non venga fermato dagli infortuni”.