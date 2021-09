Chiellini: "Avremmo meritato il pari. Ecco chi dobbiamo valorizzare dopo l'addio di Ronaldo"

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida contro il Napoli. Di seguito quanto dichiarato:

"La squadra ha giocato bene, siamo soddisfatti e orgogliosi di quello fatto in campo. Abbiamo fatto una buona partita, ordinata, meritavamo di fare risultato quest’oggi al netto di tutti gli episodi. Adesso tanto lavoro e poche chiacchiere. Sapevamo che ci sarebbero state delle difficoltà oggettive, ma fa parte del calcio. Andiamo avanti, tra tre giorni si torna in campo e avremo una mano anche da i sudamericani che sono tornati da poco dalle Nazionali".

"C’è da lavorare, bisogna diventare più squadra. Oggi c’è stata una grande crescita di applicazione, avremmo meritato almeno un pari. Per le caratteristiche degli attaccanti del Napoli oggi l’abbiamo preparata bene, non tanti riescono a concedere così poco agli azzurri. Abbiamo difeso bassi, è vero, ma oggi era necessario: fatichiamo per forza con giocatori come Osimhen".

"Coralità e gioco di squadra? Sicuramente il modo di giocare deve cambiare rispetto a quando c’era Ronaldo. Quando sei in squadra con un campione come Ronaldo non puoi non giocare per lui. Siamo grati a Cristiano per tutto quello che ha fatto, ma ora bisogna andare avanti. Questa è la squadra di Dybala, penso che all’interno dello spogliatoio sia un’idea condivisa da tutti. Ora dobbiamo valorizzare lui, deve fare quel che sa fare".