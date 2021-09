Allegri: "Nulla da rimproverare ai ragazzi, il Napoli ha fatto passi da gigante"

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro il Napoli. Di seguito quanto dichiarato:

"Oggi abbiamo fatto una buona fase difensiva. Non bisogna rimproverare niente ai ragazzi. In questi momenti un po’ la stanchezza, un po’ l’imprecisione ci hanno condannati. L’importante è cercare la prima vittoria, anche nella Champions".

"Episodi? In questo momento ogni errore viene pagato a caro prezzo, ma questo fa parte del calcio. L’importante è continuare a lavorare. Dopo l’1-1 abbiamo avuto un po’ di difficoltà. Ci sono anche tante cose positive da parte dei ragazzi".

"Il Napoli è in un buon momento. Stasera ho trovato una squadra che ha fatto passi da giganti. I ragazzi hanno fatto il massimo, tutto ciò che potevano".

"Szczesny? Sarà lui il portiere titolare della Juventus, non ci sono problemi. Purtroppo gli è sfuggita quella palla in occasione del primo gol, ma martedì sarà regolarmente in campo e dovrà fare bene".

"Di momenti complicati ne ho passati, ce ne sono stati anche di peggiori. Quello che conta è concentrarsi sulla partita di Champions di martedì".