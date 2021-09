Lo Monaco convinto: "Bakayoko buon giocatore, ma nulla più. Anguissa? Acquisto più consono al reparto"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente. Ecco quanto evidenziato:

"Una vera pretendente alla vittoria finale non c'è, forse l'Inter ha un po' più di crediti. Diciamo che in questo equilibrio al vertice il Napoli si gioca la sua carta al pari di Inter, Juve, Roma. Però ci vuole anche l'abitudine per stare lassù costantemente. Atalanta? Ha fatto campionati di alta classifica, non mi meraviglierei se dovessimo trovarla a concorrere con le altre.

Per il Napoli non approfittare della situazione della Juventus sarebbe delittuoso. Ma siamo appena all'inizio del campionato, il tempo farà migliorare le squadre e creerà meccanismi tali che le squadre si proporranno automaticamente al vertice. La partita potrebbe dare un'ulteriore spinta al Napoli però sicuramente di decisivo non c'è nulla.

Non ho mai avuto in grandissimo opinione di Bakayoko. Buon giocatore ma nulla più. Ha anche dei problemi dinamici: è lento. Quindi con Anguissa il Napoli ha fatto un acquisto più consono al reparto".