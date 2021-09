Emergenza Juventus, tra i convocati mancano i sudamericani e Chiesa: Allegri chiama tre giovani dell'Under 23

Confermata l'emergenza in casa Juventus per la trasferta di campionato contro il Napoli. I bianconeri, come aveva anticipato lo stesso Allegri in conferenza stampa, dovranno fare a meno dei calciatori sudamericani e di tanti infortunati.

Vista la situazione d’emergenza, spiccano tre nomi giovani prospetti, appartenenti alla Juventus U23: trattasi di De Winter, Miretti e Soulé.

DI SEGUITO LA LISTA DEI CONVOCATI DELLA JUVENTUS

PORTIERI: Szczęsny, Pinsoglio, Perin.

DIFENSORI: De Sciglio, Chiellini, Bonucci, De Ligt, Rugani, Pellegrini, De Winter.

CENTROCAMPISTI: Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Kulusevski, Miretti.

ATTACCANTI: Morata, Kean, Soulé.