Juan Jesus: tutto quel che c'è da sapere sul quarto centrale del Napoli

Carriera

Juan Guilherme Nunes Jesus, questo il suo nome completo, nato a Belo Horizonte il 10 giugno 1991. Esordì in prima squadra con l'Internacional de Porto Alegre, dove già giocava nelle giovanili da circa quattro anni, nel 2010. Fu poi portato in Italia dall'Inter nel mercato di riparazione della stagione 2011/2012 per circa 4 milioni. Dopo più di 100 presenze in nerazzurro fu ceduto alla Roma, con la formula del prestito con diritto di riscatto, nel 2016. I giallorossi lo pagarono un totale di 10 milioni circa, firmandogli un quinquennale, scaduto e non rinnovato quest'estate.

Juan Jesus caratteristiche tecniche

Juan Jesus nasceva calcisticamente mezzala, ma con il passare degli anni è stato arretrato nel ruolo di difensore centrale. Mancino di piede, rapido e con una buona propensione all'anticipo, può giocare anche come terzino sinistro. Il suo meglio, sia all'Inter che alla Roma, lo ha spesso dato come centrale sinistro in una difesa a 3.

Statistiche

In Brasile guadagnò quasi subito una maglia da titolare, registrando 42 presenze in due stagioni. L'Inter è la squadra dove ha disputato più incontri, nonostante ci abbia giocato sei mesi in meno che alla Roma. 142 presenze tra tutte le competizioni, in cui ha anche trovato il primo gol in carriera a livello di club, nonché unico in neroazzurro. Un solo gol anche con Roma, in 102 presenze, di cui però solo 16 nelle ultime due intere stagioni. La stagione con più presenze la ebbe proprio con Spalletti, suo attuale allenatore al Napoli, nel 2016/2017. Era anche la sua prima annata con la Roma e giocò ben 33 partite tra tutte le competizioni.

Valore e stipendio Juan Jesus

Secondo Transfermarkt, visti anche i 30 anni compiuti questo giugno, il valore di Juan Jesus è 2 milioni di euro. Il massimo personale lo raggiunse hai tempi dell'Inter, nel 2014, quando era valutato circa 14 milioni, sempre secondo il sito tedesco. Alla Roma fino alla passata stagione il brasiliano guadagnava 2,2 milioni di euro bonus inclusi. Con il Napoli ha invece firmato un contratto annuale da 1 milione netto , con bonus di 200.000 euro nel caso in cui il Napoli raggiunga la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League.