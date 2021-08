JUAN JESUS NAPOLI - Il Napoli ha ufficializzato il primo acquisto del calciomercato estivo: Juan Jesus è un nuovo giocatore azzurro. La trattativa per portare il difensore brasiliano all’ombra del Vesuvio è stata molto breve, il tutto si è concluso in pochissimi giorni. Il giocatore classe ‘91 è arrivato da svincolato e ha firmato un contratto di un anno con opzione di rinnovo per un’altra stagione a 1 milione di euro più bonus da 200 mila euro in caso di qualificazione in Champions League.

Juan Jesus Napoli, carriera e caratteristiche tecniche

Juan Jesus è un calciatore brasiliano nato a Belo Horizonte nel 1991. Cresciuto nelle giovanili dell’Internacional di Porto Alegre, nel 2010 ha trovato l’esordio tra i professionisti e nello stesso anno ha vinto la Copa Libertadores. Arrivato in Italia nel 2012, in Serie A ha disputato 181 presenze con le maglie di Inter e Roma. Il difensore brasiliano vanta anche 46 presenze in competizioni europee (35 in Europa League e 11 in Champions).



Con la nazionale brasiliana maggiore ha collezionato solo 4 partite, ma è con la nazionale Under 20 che si è messo maggiormente in mostra. Nel 2011, infatti, vinse da titolare sia il Campionato Sudamericano sia il Mondiale di categoria. L’anno dopo, alle Olimpiadi di Londra, conquistò la medaglia d’argento, perdendo solo in finale contro il Messico.

Di piede mancino, il ruolo di Juan Jesus è quello di difensore centrale, ma all’occorrenza può giocare anche come terzino sinistro. A inizio carriera, quando giocava nell’Internacional, ha ricoperto anche il ruolo di mezzala. Le sue caratteristiche principali sono la velocità, rapidità e fisicità (alto 185 cm per 83 kg).

Acquisto giusto per completare il reparto difensivo?

L’acquisto di Juan Jesus ha smosso la piazza. Molti tifosi napoletani non sono convinti di questa mossa di mercato e preferivano altri nomi per completare il reparto difensivo. Ma analizziamo insieme i pro e i contro dell’acquisto.

Pro

Partiamo dai lati positivi. Juan Jesus è stato acquistato come quarto centrale e adesso il pacchetto di difensori centrali è completo. Inoltre, il brasiliano ha anche giocato nel ruolo di terzino sinistro e può essere usato anche il quel ruolo per far rifiatare Mario Rui e aspettare il recupero di Ghoulam (sempre se non arriverà un nuovo terzino). Cosa più importante, il giocatore è già stato allenato da Spalletti ai tempi della Roma: nella stagione 2016-2017, il tecnico toscano lo utilizzò sia come difensore centrale sia come esterno sinistro. Se vogliamo parlare anche dal punto di vista economico, il Napoli non ha dovuto sborsare un euro per il suo acquisto e lo stipendio è basso, sicuramente alla portata della società.

Contro

Ma bisogna analizzare anche i contro. Nelle ultime due stagioni con la Roma, Juan Jesus ha collezionato solo 16 presenze complessive, giocando l’ultima partita lo scorso 9 maggio. Essendo svincolato da luglio, il brasiliano non ha svolto nemmeno la preparazione con nessuna squadra: ci vorrà del tempo per riprendere la condizione. Il tempo per recuperare c’è, i difensori titolari attualmente sono Koulibaly e Manolas con Rrahmani primo sostituto, ma nel caso dovesse venire meno uno dei tre, Juan Jesus attualmente non ha i 90 minuti nelle gambe.

Intanto, il Napoli ha sistemato il pacchetto dei centrali (il trasferimento di Manolas in Grecia sembra complicarsi) e questa è una cosa che deve far felici i tifosi azzurri. Sperando che questo acquisto non sia l’unico del mercato partenopeo: c’è da acquistare ancora un terzino sinistro e un centrocampista.