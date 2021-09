Sissoko: "Napoli-Juve è come un derby per i calciatori bianconeri"

L'ex calciatore della Juventus, Momo Sissoko, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato:

"Anguissa è un buon giocatore, quando ha iniziato a giocare in Francia nutrivo qualche dubbio sulle sue qualità ma poi è cresciuto moltissimo. Gioca benissimo, è davvero un buon acquisto per il Napoli.

La Juventus, vedrete, pian piano tornerà a fare ciò che ha fatto sempre. L’inizio di stagione è stato complicato, questo è evidente. Per un calciatore della Juventus, giocare a Napoli è come un derby. È una battaglia calcistica ma è un bene, nel calcio c’è bisogno che si senta un po’ di pressione. Giocare a Napoli non è facile, l’ambiente è molto caldo”.