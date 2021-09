Primavera, l'agente di D'Agostino: "Ci sono due giovani nel Napoli molto interessanti"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Antonio Ottaiano, agente di Giuseppe D'Agostino, attaccante della Primavera del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

"Al di là dei singoli, di cui credo non sia il caso di parlare perché devono crescere e stare sereni, penso che il Napoli da qualche tempo stia facendo un buon lavoro con i giovani, tanti giocano tra i professionisti o in alti livelli. Si può sempre fare meglio ma i risultati arrivano dal punto di vista dei giovani. Attualmente ce ne sono alcuni interessanti. A me piace Vergara e anche Idasiak molto. L'ho visto diverse volte in Primavera e ha grandi prospettive. Ma diamo tempo ai ragazzi di consolidare le loro capacità.

Napoli-Benevento? Non c'è da preoccuparsi nel modo più assoluto. Queste gare possono dare adito a qualche perplessità ma c'è da stare tranquilli. C'erano molti giovani e i titolari non hanno dato proprio il massimo. Dall'altro lato però c'erano calciatori che hanno dato più di quello che potevano per reggere il confronto. Giocare al Maradona per qualche calciatore del Benevento poteva essere uno stimolo in più. Contro la Juventus sarà un altro Napoli, anche perché poi tornerà la squadra vera".