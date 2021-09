Letang, pres. Lille: "Osimhen non è valso 81 milioni di euro. Vi racconto tutta la verità"

Il trasferimento del giovane Victor Osimhen al Napoli fa ancora parlare e discutere per i metodi con cui è stato portato a termine. A parlane questa volta, nel corso di un'intervista per la testata francese La Voix du Nord, è stato Olivier Letang, presidente del Lille, club da cui è stato acquistato il nigeriano.

"Non mi piace criticare ciò che è stato in passato, ma adesso dico basta a queste critiche, soprattutto se sono io ad essere sospettato di mentire. Vi svelo la verità: per tornare al Lile, un club che genera un deficit operativo e strutturale e al 31 dicembre 2020 presenta un debito di 160 milioni di euro e una liquidità di 9 milioni, si trova ad affrontare un naufragio economico".

"Poi, chiunque pensa che il trasferimento di Osimhen sia valso 81 milioni di euro ma non è così: è valso 68 milioni. In più, sapete che da Napoli sono arrivati quattro giocatori che, secondo gli esperti, costerebbero tutti insieme 500mila euro: sono stati acquistati per 20 milioni di euro totali. In più ho sentito dire che nessun agente sarebbe stato pagato con delle commissioni quando, quel 27 luglio 2020, è stato effettivamente incaricato un agente. Dobbiamo smetterla di mentire e dobbiamo raccontare la verità delle cose".