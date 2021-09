Terzo step del "Progetto Maradona" ideato dagli Ultràmici: donati 70 diari scolastici del Napoli. Il comunicato

Il gruppo Facebook Gli Ultràmici, gruppo che nasce dalla sola passione per i colori azzurri, in occasione del suo «Gran Galà Ultràmici» per i 10 anni di vita dello stesso gruppo, che si terrà il giorno 9 settembre 2021 presso Casa Kbirr a Torre del Greco, con grande soddisfazione ed uguale emozione presenta il terzo step del progetto che porta il nome di Diego Armando Maradona.

Il Gruppo ha deciso in modo unanime di creare il "PROGETTO MARADONA", con l'obiettivo di svolgere attività socialmente utili nel nome di Diego! Dopo le prime due donazioni effettuate, è nata una la terza iniziativa: sono stati donati 70 Diari scolastici griffati Napoli al Centro Coordinamento Malattie Rare Regione Campania.

"Nel mondo «ultramico» l'idea di sostenere i meno fortunati promuovendo attività benefiche è sempre stata la regola numero uno - ha detto il presidente del gruppo Alberto Feola. Perciò abbiamo deciso, in concomitanza del nostro Gran Galà per festeggiare i 10 anni di vita del gruppo, di ricordare Diego, immaginando che possa essere felice della nostra idea ultramica".

"Dopo la donazione dei calendari e quella delle Uova Pasquali - ha continuato Feola - oggi ci troviamo nella possibilità di donare 70 diari scolastici del Napoli, grazie ad uno speciale tifoso azzurro che ha richiesto di rimanere anonimo, al Centro Malattie Rare dell'Ospedale Monaldi. Ringraziamo di cuore il Direttore del CCMR, Prof. Giuseppe Limongelli, e il Direttore Generale dott. Maurizio di Mauro che ci hanno permesso di realizzare questa iniziativa. Quello che ci auguriamo, grazie all'aiuto di tutti gli Ultràmici, è di riuscire a strappare un sorriso a chi sta affrontando battaglie dure. Questo è ciò che ha sempre fatto DIEGO e che noi vogliamo continuare a fare nel suo nome".