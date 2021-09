Auriemma consiglia: "Fossi nel Napoli prenderei subito uno svincolato, vi dico qual è il calciatore che serve"

Il giornalista Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Marte circa l'acquisto da parte del Napoli di un calciatore svincolato. Ecco quanto evidenziato:

"Fossi nel Napoli penserei seriamente all'acquisto di un terzo portiere di livello. Tra gli svincolati c'è Antonio Mirante, un calciatore esperto e pronto per giocare subito. Accetterebbe un anno di contratto a circa 400mila euro, per me è un investimento da fare.

Problema liste? Per ora si può pensare ad escludere qualche altro calciatore, almeno fino a gennaio. Pensate allo scorso anno quando si sono infortunati Mertens e Osimhen, il Napoli non aveva l'alternativa e ha perso tanti punti. Per 400mila euro si rischia di perdere terreno qualora Ospina non fosse disponibile".