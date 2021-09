Tifosi del Messico contro Lozano: tutta colpa di una foto della moglie!

Hirving Lozano è finito nell'occhio del ciclone. Il motivo? Una foto pubblicata su Instagram dalla moglie, Ana Opp, che ha attirato commenti negativi da tantissimi tifosi del Messico.

L'attaccante del Napoli, infatti, ha chiesto di non essere convocato dal Messico per le sfide di qualificazione CONCACAF a Qatar 2022. In conferenza stampa il CT Martino aveva confermato che Lozano ha riferito di non essere al 100% e che avrebbe voluto recuperare una condizione ottimale in questo periodo.

Tifosi del Messico contro Lozano: il problema è una foto pubblicata dalla moglie

A scatenare l'ira dei tifosi messicani, come detto, è una foto della moglie dell'attaccante napoletano che ritrae Lozano a una cena in famiglia a Disneyland Paris.

Per la cronaca, anche senza Lozano il Messico ha vinto i suoi due impegni: 2-1 contro la Giamaica e 0-1 sul campo della Costa Rica.

