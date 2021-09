Altro infortunio in Nazionale: il calciatore del Napoli lascia il campo per un problema muscolare

Non arrivano buone notizie per il Napoli dalle Nazionali. Il centrocampista azzurro, Stanislav Lobotka, impegnato con la Slovacchia nel match valevole per le qualificazioni a Qatar 2022 contro Cipro, è stato costretto a uscire dal campo al minuto 53.

Il ct Tarkovic ha sostituito il centrocampista del Napoli a causa di un infortunio muscolare alla coscia. Al suo posto dentro Patrik Hrosovsky. da verificare le condizioni del regista partenopeo.