Problemi familiari, lascia il ritiro della Nazionale e torna al Napoli!

Dal ritiro di Reggio Emilia della Nazionale Italiana, che domani sera affronterà la Lituania, arrivano brutte notizie per Roberto Mancini. L’allenatore dell‘Italia dovrà far a meno di Ciro Immobile e Lorenzo Insigne: l'attaccante bianconceleste ha accusato un affaticamento muscolare, mentre il capitano del Napoli ha lasciato l’Emilia per motivi personali.

Insigne sarà così subito a disposizione di Luciano Spalletti a Castel Volturno per preparare il big match di sabato pomeriggio contro la Juventus.