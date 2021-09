Graziani: "Insigne? Si sacrifica anche troppo, sia nel Napoli che in Nazionale"

Ciccio Graziani, ex calciatore del Torino e della Nazionale, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Si è parlato di Italia e del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. Di seguito quanto evidenziato:

"Per prima cosa non è detto che la Svizzera le vinca tutte e comunque noi ci qualifichiamo, perché all’ipotetica squadra che potrebbe toglierci il primo posto per il Mondiale abbiamo concesso 2 tiri in porta in 90’. Ci siamo mangiati il rigore, poi due gol con Berardi e Insigne: questo ha un peso per la valutazione".

"Insigne? Si sacrifica anche troppo è vero, ma ormai il suo modo di giocare nel Napoli e in Nazionale è questo. A volte è un valore aggiunto, altre volte no".