Grava: "Zanoli è pronto per la Serie A. Costanzo e D'Agostino hanno del potenziale enorme"

Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile partenopeo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di alcuni giovani calciatori azzurri. Di seguito quanto dichiarato:

"Costanzo? Un difensore alla vecchia maniera, di grande temperamento e personalità. È cresciuto tanto negli ultimi anni, soprattutto allenandosi con la prima squadra. Sono ragazzi che accettano consigli, cosa non molto scontata al giorno d’oggi: questa è una dote importante e un grandissimo vantaggio per ragazzi come loro".

"Zanoli? Nel 2018 era a Carpi. Lo vidi e cercai di portarlo al Napoli. Lui non si rende conto probabilmente delle qualità che ha. Strutturalmente è un calciatore da Serie A, ha anche velocità e forza: secondo me è già pronto per la categoria, ha i parametri giusti".

"D’Agostino? Ha potenziale, ha avuto una grande opportunità così come gli altri ieri con la partita contro il Benevento. Nel calcio passano dei treni e bisogna essere pronti a prenderli. Sono contento per loro, perché hanno le qualità giuste per giocare in Serie A. È una soddisfazione anche per noi, ripagano il nostro lavoro. I nostri allenatori sono contenti che uno come Vergara parta dai Pulcini e arrivi a giocare in prima squadra".