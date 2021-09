Diawara ancora bloccato in Guinea: la Roma sta provando a riportarlo in Italia!

Amadou Diawara è ancora bloccato in Guinea. L'improvviso colpo di stato che ha scosso il Paese ha impedito il rientro in Italia del centrocampista della Roma, impegnato in patria con la sua Nazionale. Entro la giornata di oggi la società giallorossa spera di riuscire a organizzare un volo di rientro privato, ma non ci sono certezze in merito.

Il club è in contatto col giocatore e sta studiando la migliore soluzione per permettergli di fare rientro nella capitale. A riportarlo è Il Tempo.