CT Polonia, Paulo Sousa: "Zielinski domani non giocherà, non è pronto"

"Zielinski domani non giocherà, non è pronto". Queste le parole del CT della Polonia, Paulo Sousa, alla vigilia della sfida contro l'Inghilterra. Il centrocampista azzurro quindi non prenderà parte alla gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar.

Zielinski si era aggregato alla Polonia nonostante l'infortunio rimediato col Napoli, restando però ad allenarsi a parte e saltando così tutte le tre gare della Nazionale.