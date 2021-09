"Il mio arrivo a Salerno come quello di Maradona a Napoli?", risponde Ribery!

Nella giornata odierna è stato presentato ai tifosi e alla stampa il nuovo attaccante della Salernitana, Frank Ribery. Nel corso della presentazione è arrivata una domanda inerente ad una dichiarazione del d.s. dei granata, Angelo Fabiani, che aveva paragonato l'arrivo del francese a Salerno a quello di Diego Armando Maradona al Napoli. Ecco quanto evidenziato:

"Il d.s. Fabiani ha detto che il mio arrivo a Salerno è paragonabile a quello di Maradona a Napoli? Direi che non si possono paragonare le due cose, io non mi posso paragonare a Maradona.

Ho vinto più trofei di lui? Non sono qui per parlare dei titoli che ho vinto. Quando sono al campo non penso a ciò che ho vinto in passato".