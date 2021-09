Polonia, il CT Paulo Sousa su Zielinski: ci sono novità sulle sue condizioni

Il CT della Polonia, Paulo Sousa, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dal match di qualificazione per i mondiali in Qatar del 2022 contro l'Inghilterra. Ecco quanto evidenziato:

"Zielinski sta meglio, ha iniziato gli allenamenti individuali e viene seguito dallo staff medico. Per ora non sappiamo se potrà giocare con l'Inghilterra, ma se c'è una possibilità e non ci sarà il rischio di aggravare l'infortunio, decideremo insieme se schierarlo".