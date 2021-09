De Laurentiis tuona: "Vincere lo scudetto? A volte qualcuno ti scippa quello che ti appartiene"

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di OttoChannel poco prima dell'inizio del match amichevole tra gli azzurri e il Benevento. Ecco quanto evidenziato:

"Il 6 settembre del 2004 rinasceva il Napoli dal fallimento. Il futuro l'abbiamo anche percorso: abbiamo fatto 12 anni di Europa che conta, l'unica squadra italiana a fare questo record.

Vincere lo scudetto? Per vincere gli scudetti non bisogna essere solo una squadra importante. A volte c'è qualche inconveniente, altre volte c'è qualcuno che ti scippa quello che ti appartiene.

Sinergia tra Napoli e Benevento? La sinergia dovrebbe esistere in tutta la Campania. Non ci dovrebbe essere nessuna contrapposizione con la Salernitana, con l'Avellino, con la Juve Stabia. Non ci dovrebbero essere rivalità, dovremmo essere tutti come in una grande famiglia. Campania Felix? Allora che Calcio Felix sia".