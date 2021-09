De Laurentiis e Vigorito in coro: "Sinergia tra squadre della Campania: uniti contro i più forti!"

Aurelio De Laurentiis e Ciro Vigorito, presidenti di Napoli e Benevento, hanno rilasciato un'intervista simultanea prima dell'amichevole tra le rispettive squadre in programma stasera. Di seguito quanto dichiarato:

Vigorito: "Non è sufficiente essere forti, un giorno c'è qualcuno che si sveglia e ti scippa qualcosa. Nel caso del Napoli ti sottraggono uno Scudetto, nel caso del Benevento ti fanno retrocedere. Se si vuole vincere in questo mondo, bisogna anche accettare queste regole. Farei una sinergia con una squadra come il Napoli, unendo le società per lottare tutti insieme contro i forti".

De Laurentiis: "La sinergia dovrebbe esistere in tutta la Campania. Non ci dovrebbe essere nessuna contrapposizione con la Salernitana, con l'Avellino, con la Juve Stabia. Non ci dovrebbero essere rivalità, dovremmo essere tutti come in una grande famiglia. Campania Felix? Allora che calcio felix sia".