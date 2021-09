Benevento, Improta: "Contro il Napoli partita importantissima: siamo qui per vincere"

Riccardo Improta, centrocampista del Benevento, ha parlato ai microfoni di Ottochannel durante l'intervallo della partita contro il Napoli. Di seguito quanto dichiarato:

"Questa per noi è una partita importantissima, venire al Maradona è un'emozione unica. Continuiamo così, con la nostra mentalità: vogliamo vincere la partita. Il gol è il miglior modo per festeggiare il rinnovo. Voglio continuare così, dando il massimo per questa maglia".