Benevento, Caserta: "Sono soddisfatto, ma restiamo coi piedi per terra: è un'amichevole"

Fabio Caserta, tecnico del Benevento, ha parlato ai microfoni di Ottochannel al termine dell'amichevole contro il Napoli, vinta per 5 a 1. Di seguito quanto evidenziato:

"Sono molto soddisfatto, ma bisogna stare coi piedi per terra perché una amichevole. Abbiamo giocato con lo spirito giusto, come se fosse una partita ufficiale. Adesso testa alla partita di campionato di venerdì. Chiedo tanto a tutti i reparti, nel calcio conta il collettivo".

"Siamo appena all'inzio del nostro percorso, non dobbiamo pensare al risultato di questa sera e metterci al lavoro già da domani per la partita di venerdì. Lecce? Gara difficile, loro sono una squadra molto preparata. Non sarà semplice".