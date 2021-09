Benevento, Calò: "Buonissima partita, ma ora concentrati sul campionato. Queste partite sono pericolose"

Giacomo Calò, autore del primo gol del Benevento, ha parlato ai microfoni di Ottochannel al termine dell'amichevole contro il Napoli, vinta per 5 a 1. Di seguito quanto evidenziato:

"Abbiamo fatto una buonissima partita, contro una squadra di un'altra categoria. Ora testa al campionato, è questo quello che conta. Prepariamoci per bene, stasera è andata così. Queste partite sono pericolose, perché magari pensi di essere bravo, ma in realtà non bisogna distrarsi e rimanere concentrati sul campionato".