Giovanili Napoli, spunta la maglia da gara ufficiale con sponsor Legea (FOTO)

Come già rivelato due settimane fa, i ragazzi delle giovanili del Napoli (esclusa la Primavera) non indosseranno le stesse maglie della prima squadra: infatti, lo sponsor tecnico non sarà Emporio Armani, ma sarà Legea.

Dopo le maglie d'allenamento, adesso, in occasione del Trofeo Shalom, dove ha giocato l'Under 17 azzurra, è stato possibile vedere anche le maglie da gara ufficiale. Ecco le immagini della prima maglia con sponsor tecnico Legea.