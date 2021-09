Mirante si è proposto al Napoli: il parere di De Laurentiis sull'affare

Emergenza portieri - seppur di lieve entità - quella che sta attraversando il Napoli nelle ultime ore. Le situazioni di Meret e di Ospina non sono semplicissime ma neanche complicate. Tutto ha fatto comunque pensare alla possibilità di ingaggiare un nuovo portiere svincolato.

Proprio nelle ultime ore, si è proposto Antonio Mirante, espertissimo 38enne appena svincolatosi dalla Roma. Secondo la Gazzetta dello Sport, però, De Laurentiis avrebbe respinto subito al mittente la proposta, per quanto intrigante e risolutiva, per un motivo di base: non vale la pena ingaggiare un nuovo calciatore per un'emergenza che si risolverà in pochi giorni.

David Ospina ha subito solo una piccola botta e probabilmente sarà a disposizione già nella partita contro la Juventus, mentre per Alex Meret l'attesa di un recupero pieno vale circa tre settimane.