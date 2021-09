Il Napoli lavora e spera nel rientro anticipato di Ospina: le sue attuali condizioni

Piccolo spavento per David Ospina che, nel match di qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar del 2022 con la Bolivia, ha rimediato un brutto colpo a una coscia in uno scontro di gioco. Le prime impressioni dopo il colpo sembrano raccontare solo di una contusione e nulla più. Si attendono però gli esami strumentali per capirne di più.

Ad ogni modo, stando anche a quanto scrive il Corriere dello Sport quest'oggi, il club azzurro ha già chiesto alla federazione colombiana di concedere il rientro anticipato del portiere. Qualora non si trovasse un accordo sulla faccenda, però, bisognerà organizzare un viaggio che consenta a David di rientrare a Napoli quanto prima e non il sabato mattina.

Da due giorni, comunque, il Napoli ha avviato un lavoro diplomatico con la Federcalcio colombiana per riavere Ospina indietro già dopo la partita in programma domani con il Paraguay, dunque seguiranno aggiornamenti in breve tempo.