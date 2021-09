I tempi di recupero di Meret: arriva una buona notizia per Spalletti in vista di Napoli-Juve

Tanta preoccupazione per il Napoli negli ultimi due giorni: prima l'infortunio riscontrato da Alex Meret, poi la botta subita da David Ospina nella gara con la sua Colombia contro la Bolivia - oltre alle complicazioni logistiche per il rientro dal Sudamerica. Tutto ciò a pochi giorni da Napoli-Juventus.

Mentre già per Ospina la situazione non è sembrata totalmente irrisolvibile, Tuttosport fa tirare un ulteriore sospiro di sollievo. Secondo il quotidiano, infatti, la frattura dell'apofisi traversa rimediata al portiere friulano sarebbe un problema meno grave del previsto: con delle infiltrazioni, Meret potrebbe anche sedersi in panchina.

Per un recupero completo, invece, l'ex Udinese e SPAL dovrà attendere un pochettino di più. Non sia rriveràal mese di attesa