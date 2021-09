Vieri: "Rinnovo Insigne? Un addio a zero fa parte del calcio"

Christian Vieri ex attaccante, fra le altre, di Juventus, Lazio, Inter e Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando anche della situazione contrattuale di Lorenzo Insigne. Di seguito quanto dichiarato:

"Ora le faccio tre o quattro nomi: Mbappé, Sergio Ramos, Alaba, Donnarumma. Ormai non sono pochi i giocatori che vanno via a scadenza o che comunque ci vanno molto vicini. Fa parte del calcio: se non trovi un accordo, te ne vai. E nel frattempo la testa non cambia, sei comunque libero mentalmente. Secondo lei, se anche non dovesse firmare, Insigne avrebbe problemi a trovare una squadra?"