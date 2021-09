Napoli-Juve, partita ad alto rischio: l'ipotesi per i biglietti

La sfida tra Napoli e Juventus è considerata ad alto rischio. L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive è in attesa di un parere in merito all'evento da parte del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS) che dovrebbe riunirsi già nella giornata di oggi.

Tra le varie ipotesi c'è il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti al di fuori della regione Campania. Lo riporta la redazione di Sky.