Milan, Bakayoko: "Con il Napoli non è andata poi così male"

Tiemoué Bakayoko, nuovo giocatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa della sua esperienza con la maglia del Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

"Penso che la stagione scorsa non sia andata poi così male. In tutta la mia carriera ho giocato a due o a tre e le mie prestazioni sono le stesse, io gioco a seconda delle indicazioni del Milan, non importa se a tre o a due. È difficile fare paragoni tra Napoli e Milan, vedremo come andranno le cose e cercherò di dare il massimo".