Il Napoli fa chiarezza: "Vendita dei biglietti bloccata per indicazioni dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive"

"La vendita dei biglietti per Napoli-Juventus è al momento sospesa per indicazioni dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive". Questo è quanto riportato dalla SSC Napoli tramite una comunicazione ufficiale in merito al caos tagliandi per Napoli-Juventus.

LA NOTA: https://www.sscnapoli.it/static/news/Napoli-Juventus,-vendita-biglietti-momentaneamente-sospesa-23359.aspx