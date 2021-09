Lozano risparmiato dal Messico: le parole del CT

Mancano ancora dieci giorni a Napoli-Juventus, eppure la preoccupazione di entrambe le squadre si fa già sentire. Le due grandi del calcio italiano, infatti, rischiano di non poter schierare alcuni big per via delle tardive partite in Nazionale.

Le ultime partite, infatti, si giocano nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 settembre, poche ore prima di sabato 11 quando, alle ore 18, azzurri e bianconeri si affronteranno al Diego Armando Maradona.

In casa Napoli si è già al lavoro per cercare di risparmiare ad Ospina almeno l'ultima gara contro il Cile. Quel che è certo è che Luciano Spalletti potrà contare su Hirving Lozano, dato che il messicano non sarà convocato dalla sua Nazionale, potendo quindi allenarsi a Castel Volturno ed essere poi disponibile per la Juventus.

Il CT del Messico Gerardo Martino, ha parlato della mancata convocazione dell'attaccante del Napoli: "Nel caso di Lozano, ci ha detto che non era al 100% per stare con la Nazionale e l'abbiamo automaticamente rimosso dalla lista. La sua esclusione non ha nulla a che fare con alcuna restrizione per il Covid".