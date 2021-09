Emergenza portieri contro la Juve: il Napoli è al lavoro con la Colombia per avere Ospina

Massimo Ugolini, inviato di Sky che segue il Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta su Sky Sport 24 a proposito della situazione Ospina in vista della partita con la Juventus. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Ancora difficile stabilire i tempi di recupero di Alex Meret, si va da un minimo di 2 ad un massimo di 4 settimane. Meret salterà sicuramente la Juventus, al suo posto giocherà David Ospina, che però dovrà fare le corse o dovrà scendere in campo la diplomazia per evitare di fargli giocare l’ultima gara di qualificazione in nazionale, Colombia-Cile. Il Napoli cercherà di evitare di giocare con il terzo portiere".