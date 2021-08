Sorrentino: "Meret? Il portiere più forte in Serie A. Questo può essere il suo anno, ma ad una condizione"

Stefano Sorrentino, ex portiere e bandiera del ChievoVerona, ha rilasciato delle dichiarazioni in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto dichiarato:

"Meret ha grandi potenzialità, però adesso è ora di fare il salto di qualità e di dimostrare tutte le sue capacità altrimenti rischia di restare l'eterno incompiuto. Questo può essere il suo anno, attualmente tra i portieri italiani in Serie A, Meret è senza dubbio il più forte. Oggi con la titolarità acquisita non deve più temere la concorrenza di Ospina, ecco perché deve credere in se stesso e prendersi la scena!".