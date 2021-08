Perché il Napoli non deve privarsi di Ounas?

Pare che le voci di mercato di questa estate non lo abbiano distratto, anzi. Dopo la parentesi di Crotone dello scorso anno, l’algerino è tornato più in forma che mai. Contro il Genoa una prova sontuosa lo ha reso uno dei protagonisti della vittoria azzurra.

“Ounas rimane con noi ed è un calciatore che ci può dare una mano importantissima” aveva detto Spalletti in conferenza prima del match. Una frase che oggi sa di premonizione: il numero 33 subentra a Lozano e a 20’ dal termine cambia l’inerzia della partita.

Un fulmine a ciel sereno, una fiamma nella notte di Marassi. Quando parte palla al piede, la difesa rossoblù è impotente: non viene fermato praticamente mai. Accelerazioni, dribbling, cambi di passo, coraggio e determinazione nell’uno contro uno: questi i piatti tipici della casa.

Porta fantasia e vivacità in un momento complicato della gara, quello di cui il Napoli aveva bisogno da tempo in situazioni simili. Se con Spalletti dovesse trovare continuità di rendimento, potrebbe essere un'arma fondamentale a partita in corso. Il mercato sta per chiudere, tenere Ounas può essere il vero colpo dell’estate azzurra.