Boga resta al Sassuolo? Un club di Premier tenta l'assalto

Nuova esperienza per Jeremie Boga? L'attaccante del Sassuolo sarabbe stato contattato dagli inglesi del Crystal Palace per convincerlo a vestire la maglia rossoblu in Premier League. Su di lui ci sono anche Atalanta, Napoli e Lazio.

Le ultime ore di mercato saranno dunque decisive per il futuro dell'ivoriano. Resta soltanto da capire se Carnevali e Rossi, dopo le resistenze per Scamacca e Berardi, terranno duro anche per Jeremie, il cui contratto scaderà il prossimo anno. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.